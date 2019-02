Leicester, Vardy impreca contro Puel: rapporto ai minimi storici

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il rapporto tra l'attaccante del Leicester Jamie Vardy e il proprio allenatore Claude Puel è ai minimi storici. I due non hanno mai avuto un grande feeling ma dopo le imprecazioni della punta nel corso dell'ultima partita all'indirizzo del tecnico, riprese in mondovisione dalle telecamere, il rapporto tra i due potrebbe avere un ulteriore crollo. Visti i risultati ottenuti, Puel è sempre in bilico ed è facile pensare che in caso di divorzio, a lasciare il club sarà proprio l'allenatore e non l'attaccante che ha fatto la storia del club vincendo la Premier League con Ranieri in panchina. A riportarlo è il Daily Mirrora.