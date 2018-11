Leicester, Wes Morgan: "In campo per Vichai, era uno di noi"

© foto di Imago/Image Sport

Il difensore di Leicester Wes Morgan, parlando a Sky Sports ha commentato la vittoria di Cardiff in un momento difficile per tutto il club: "E 'stata una settimana difficile per noi e abbiamo deciso di giocare questa gara, sappiamo quali erano i desideri del presidente. Lui avrebbe voluto che noi giocassimo e vincessimo, e così abbiamo fatto. E' stata una settimane così piena di emozioni, sapevamo che sarebbe stata una grande occasione per rimanere concentrati e non lasciare che le nostre emozioni ci sfuggissero di mano. Non è stato facile ma dovevamo farlo per il presidente. Siamo la sua famiglia, abbiamo ricordi sia buoni che cattivi insieme. Era uno di noi e non solo dei giocatori e lo staff, ma anche dell'intera città di Leicester. Volevamo restituirgli qualcosa oggi e sarà sempre nei nostri cuori".