Leonardo spiega a Le Parisien le ragioni che lo hanno portato a tornare al PSG: "Il contatto non è mai stato rotto col PSG. Sin da quando me ne sono andato c'è sempre stata vicinanza e complicità. Non potevo rifiutare la chiamata del club. Ho una relazione speciale col PSG. Perché vi sono stato come calciatore nel 1996 e vi sono stato anche nel 2011. Anche se non sono stato troppo a lungo si è creato qualcosa di forte. E sono felice di essere tornato".