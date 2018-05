Les Herbiers, Masala: "Sono orgoglioso dei miei ragazzi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stephane Masala è orgoglioso dei suoi ragazzi. Il tecnico del Les Herbiers ha parlato al termine della finale di Coppa di Francia, persa 2-0 contro il PSG: "Sono molto fiero del mio gruppo, è andato tutto così veloce. Sono orgoglioso dei miei giocatori, della loro concentrazione in campo e della loro applicazione - riporta L'Equipe -. Complimenti al PSG perchè avrebbe potuto pensare di essere già in vacanza. I miei ragazzi non hanno mai abbassato la testa. Il PSG è molto forte, ma noi volevamo rimanere in partita il più a lungo possibile, fino all'ora di gioco, chiudendo gli spazi e rimanendo bassi in blocco".