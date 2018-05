Les Herbiers retrocesso, il PSG li consola: "Tornerete più forti di prima"

© foto di Imago/Image Sport

Il Paris Saint-Germain, che solo tre sere fa ha affrontato il Les Herbiers in finale di Coppa di Francia, attraverso i propri canali social ha mandato un messaggio di supporto alla squadra, questa sera clamorosamente retrocessa in quarta divisione francese: "Speriamo di rivedervi rapidamente nella categoria superiore. Tornerete più forti di prima dopo il bellissimo percorso in Coppa di Francia".