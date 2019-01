Levadiakos, Karageorgiou inaugura con una vittoria il post Sannino

© foto di Federico Gaetano

Buona la prima per il 56enne Nikos Karageorgiou alla guida del Levadiakos, vincitore in casa con l'Aris Salonicco grazie ad un gol di Markovski al 38' del primo tempo. Il tecnico, ex difensore della Nazionale greca e già sulle panchine di PAOK e Skoda Xanthi, aveva rimpiazzato in settimana Giuseppe Sannino, col quale si era arrivati alla separazione consensuale del contratto dopo la sconfitta in casa con l'Olympiakos (2-0). Con l'ex allenatore di Siena e Salernitana avevano salutato anche i membri dello staff Giovanni Cusatis, Enrico Perri e Stefano Albertoli. Per Karageorgiou si tratta di un ritorno, avendo allenato la squadra di Livadeia nel 2013/14. Il Levadiakos è attualmente penultimo con 12 punti, distante cinque lunghezze dalla quota salvezza, in attesa della difficilissima sfida di domani pomeriggio in casa dell'AEK, terza forza del campionato. Recentemente ha salutato la squadra anche l'attaccante David Manga Lembe (29), mentre ha esordito il centrocampista Emmanuel Kouamatien Koné, ivoriano classe '86 in arrivo dall'Apollon Smyrnis. Con lui era stato acquisito anche il centrocampista serbo, classe '94, Dejan Meleg, preso dalla Stella Rossa.