È stata una giornata che I tifosi del Levante difficilmente dimenticheranno: la vittoria in rimonta sul Barcellona davanti al proprio pubblico ha galvanizzato l'ambiente dopo alcuni risultati negativi. Il tecnico Paco Lopez, nel post partita, ha voluto sottolineare i meriti della squadra:

"Il calcio è straordinario. È incredibile. In una settimana -riporta Marca.com- siamo passati dal disfattismo e dal pensare di non poter vincere con nessuno, a vincere con Real Sociedad e Barcellona. Puoi cercare le spiegazioni che desideri. In una partita del genere è impossibile mettere in evidenza un giocatore piuttosto che un altro. Queste partite si vincono solo facendo bene come squadra. La chiave è stata lo sforzo e la convinzione."

"Ci si aspetta sempre il dominio del Barça e ci si deve difendere più indietro. Senza palla tutto era abbastanza prevedibile. L'importante era non esserlo quando avevamo la palla, essere audaci e verticalizzare, e nel secondo tempo lo abbiamo fatto. Con la palla possiamo essere una squadra che può far male ad ogni avversario. Battere il Barcellona in campionato è per pochi eletti. In due anni abbiamo vinto tre volte, due in campionato e una volta in Coppa. Non credo che questo sia capitato molte volte nella nostra storia. Il nostro campionato è un altro e abbiamo ben chiaro il nostro percorso".