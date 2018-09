Levante, Mayoral saluta il Real Madrid: "Per crescere mi serve giocare"

© foto di J.M.Colomo

Borja Mayoral lascia il Real Madrid, ancora una volta a titolo temporaneo. Il nuovo attaccante del Levante ha dedicato una bella lettera ai blancos attraverso il suo profilo Twitter: "Oggi torno a salutare quella che sarà sempre casa mia. Non è un addio, ma un arriverderci. Per crescere e imparare serve giocare. E il miglior modo per farlo è lasciare il Real in cerca di minuti che qui non avrei potuto avere. Vi auguro tutta la fortuna del mondo. Grazie di cuore. ¡Hala Madrid!".