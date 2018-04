Levante-Siviglia 2-1, sconfitta per Montella: Europa League a rischio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sconfitta per Vincenzo Montella: il Siviglia dell'Aeroplanino ha infatti perso 2-1 in casa del Levante, con gol di Roger e Morales per i padroni di casa, di Carlos Fernandez per gli andalusi. Con questo risultato il Levante raggiunge quota 40 punti, mentre il Siviglia non riesce nella missione di staccare il Getafe: entrambe restano a 48 punti, solo una potrà chiudere all'ottavo posto che vale i preliminari di Europa League.