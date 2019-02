Levante, Toño choc: in carcere da venerdì con accuse di estorsione

© foto di Alterphotos/Image Sport

Da venerdì scorso Toño Garcia, laterale sinistro del Levante, è in prigione. A suo carico le accuse di estorsione e minacce, alle quali i suoi avvocati stanno lavorando per ottenere la scarcerazione quanto prima tramite il pagamento di una cauzione. Ma se il giudice confermerà tutto, Toño rimarrà in prigione, senza una data d'uscita. Lo scrive Marca, che sottolinea come la sua carriera, nel caso, sarebbe finita.