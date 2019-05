Leverkusen, Bosz: "Deluso dal secondo tempo. Testa alla Champions"

Dopo l'1-1 arrivato in casa contro lo Schalke 04, il Bayer Leverkusen ha fallito una buona occasione per volare in solitaria al quarto posto in attesa del Francoforte e dopo la gara il tecnico Peter Bosz ha detto: "Siamo delusi dal risultato e sono deluso dal secondo tempo, perché abbiamo giocato male ma abbiamo raggiunto l'Europa League, questo era il nostro primo obiettivo: ora ci occupiamo anche della Champions League".