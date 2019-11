© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trasferta in casa della Lokomotiv Mosca per il Bayer Leverkusen di Peter Bosz. Il tecnico dei tedeschi ha analizzato il match di domani, valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, in conferenza stampa: "Come allenatore sarei preoccupato per la sfida di domani se non avessimo possibilità, anche in chiave qualificazione, ma sono convinto che faremo molto bene. Abbiamo due chance a disposizione e vogliamo utilizzarle, iniziando da quella di domani".