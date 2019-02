E' un buon momento per il Bayer Leverkusen, vittorioso per 5-1 in casa del Mainz nell'anticipo di Bundesliga del venerdì e Julian Brandt ha ammesso che la squadra sta giocando bene: "Le cose possono andare in direzioni diverse molto rapidamente. Abbiamo giocato molto, molto bene nelle ultime partite. Abbiamo lasciato una buona impressione dopo un'inspiegabile prima metà di stagione. Ma le cose possono cambiare da un momento all'altro. Nelle prossime gare affronteremo avversari complicati e le gare saranno difficili, ma in questo momento siamo di buon umore e speriamo di poterlo mantenere. Continueremo a cercare di essere il più possibile continui, ma non c'è alcuna garanzia in merito".