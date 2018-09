Leverkusen, Herrlich: "Dopo il 3-1 non siamo più riusciti a reagire"

© foto di Imago/Image Sport

Secondo ko consecutivo per il Bayer Leverkusen, sconfitto anche dal Wolfsburg in casa. Dopo la gara il tecnico Herrlich ha detto: "Siamo entrati molto bene in partita e abbiamo anche preso il comando, abbiamo subito il pareggio dopo l'intervallo, ma abbiamo avuto un'altra possibilità di portarci sul 2-1. Poi dopo i loro due gol non siamo più riuscito a rientrare in partita".