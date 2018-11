Leverkusen, Herrlich insoddisfatto: "Volevamo superare l'Hoffenheim"

Dopo due larghe vittorie conquistate tra campionato e Coppa di Germania, il Bayer Leverkusen è stato clamorosamente battuto 4-1 in casa dall'Hoffenheim e il tecnico Heiko Herrlich ha commentato così questo inspiegabile ko: "Il nostro obiettivo era superare Hoffenheim in classifica, motivo per cui siamo insoddisfatti, ed è stato noioso partire subito in svantaggio sin dall'inizio. Dopo il primo tempo ci siamo riuniti e volevamo portare più spinta attraverso le sostituzioni ma il rigore ci ha tolto le speranze".