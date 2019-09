Prima dell'incrocio contro la Juventus in Champions League per il Bayer Leverkusen di Peter Bosz c'è in programma il match di Bundesliga in casa dell'Augsburg. "Non sarà una gara semplice - ha dichiarato il tecnico delle Aspirine in conferenza stampa -. L'Augsburg è una squadra compatta che gioca molto velocemente in avanti quando hanno il pallone il loro possesso. Per questo dovremo essere molto attenti in fase difensiva e lavoare sulle nostro soluzioni di gioco". "Arriviamo a questa partita con fiducia" continua Bosz che poi fa il punto sulle condizioni dei giocatori che hanno avuto qualche problema nei giorni scorsi: "I gemelli Bender (Lars e Sven, ndr) sono tornati ieri ad allenarsi normalmente con il gruppo. Chi invece è ancora assente è Bellarabi"