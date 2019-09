© foto di Luca Bargellini

Dopo la bella vittoria contro l'Augsburg, il Bayer Leverkusen ha tutta l'intenzione di trovare continuità di risultati contro la Juventus. Tuttosport prova ad anticipare le scelte di Peter Bosz, partendo dalle assenze pesanti di Bellarabi (molto probabile) e Bailey (quasi certa) per infortunio.

Le Aspirine scenderanno comunque in campo col 3-4-3, modulo che si discosta dal recente 4-2-3-1 e che vedrà titolari dopo il riposo in campionato sia Tah che Wendell. A centrocampo tutto sulle spalle di Demirbay che dovrà sostenere il trio offensivo formato da Havertz, Alario e Volland.