Levski, concorrenza di mezza Europa per il talento di Pedro Eugenio

© foto di Federico Gaetano

Le prestazioni dell’esterno portoghese Pedro Eugenio stanno attirando le attenzioni di buona parte dell’Europa del calcio. I 13 gol ed i diversi assist messi in fila sino a questo momento con la maglia del Beroe in Bulgaria hanno innanzitutto convinto Delio Rossi a cercare di inseguire il giocatore lusitano come rinforzo per il suo Levski Sofia, ma sono diverse le opzioni che Il classe 1990 può prendere in considerazione per il suo futuro. Dopo avere vinto la scommessa bulgara, la carriera di Pedro Eugenio è pronta al decollo.