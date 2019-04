Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2016 e aver provato l’esperienza da allenatore in Romania per Bogdan Patrascu c’è una nuova avventura, questa volta in Bulgaria. L’ex centrocampista di Piacenza (190 presenze fra Serie A e Serie B), ChievoVerona, e Padova – queste le maglie vestite dal 20022 al 2010 – è stato infatti nominato nuovo capo scout del Levski Sofia, club tra i più titolati di Bulgaria, su cui avrebbe messo gli occhi il procuratore Giovanni Becali. Il club della capitale bulgara infatti ha anche firmato un contratto di partnership esclusiva con l’agenzia del potente procuratore romeno.