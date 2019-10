Levy ha deciso: Eriksen via a gennaio per 20-25 mln. Real Madrid in pole

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Daniel Levy, presidente del Tottenham, ha ufficialmente alzato bandiera bianca. Dopo le ripetute proposte per il rinnovo del contratto s'è rassegnato all'idea che il centrocampista danese Christian Eriksen non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo giugno. Giunto a questa amara conclusione - scrive 'Marca' - il patron degli spurs ha dato mandato a un agente di fiducia di vendere il giocatore già a gennaio, per racimolare a sei mesi dalla scadenza del contratto 20-25 milioni di euro.

Per il quotidiano spagnolo in pole c'è il Real Madrid. Ma Eriksen è calciatore che fa gola a mezza Europa: in Italia, la squadra maggiormente interessata è la Juventus.