Lewandowski al Bayern Monaco: "Per restare al top serve linfa nuova"

Robert Lewandowski sprona il Bayern Monaco: "Servono i migliori giocatori per rimanere competitivi e per ridurre il peso dell'invecchiamento della squadra". L'attaccante polacco, impegnato con la Nazionale per le amichevoli contro l'Uruguay e il Messico, ha detto: "Non dobbiamo scoraggiarci: ogni club ha bisogno di un giocatore di primo piano ogni due o tre anni per aggiornare la squadra, per portare nuova linfa e nuova qualità. A questo punto abbiamo davvero una buona squadra, ma è chiaro che i giocatori stanno invecchiando. Stiamo riuscendo a sostituirli. Abbiamo un giovane Josh Kimmich, che è veramente bravo nella sua nuova posizione e sta rimpiazzando al meglio un giocatore esperto e meraviglioso come Philipp Lahm", le parole riportate da Sport Mediaset.