© foto di Newspix/Image Sport

Il centravanti del Bayern Monaco Robert Lewandowski non è soddisfatto del mercato del suo club e dopo l’ultima amichevole ha mandato segnali alla società: “È necessario aspettare nuovi acquisti. Il Bayern ha bisogno di grandi acquisti se vuole vincere la Champions League. - ha spiegato il polacco ai media – Tutti sanno che non è un bene avere pochi giocatori in rosa, spero che presto arrivino rinforzi”.

Parole che fanno scattare un campanello d'allarme in casa bavarese visto che Lewandowski già in passato ha fatto intendere di essere pronto a cambiare casacca qualora il club non dovesse più essere competitivo a certi livelli.