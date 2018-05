Lewandowski: "Lasciare il Bayern? Ci pensa l'agente. Priorità ai Mondiali"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Robert Lewandowski è intervenuto in conferenza stampa, parlando anche della notizia del giorno, ossia le dichiarazioni del suo agente Pini Zahavi che ha confermato la volontà del giocatore di lasciare il Bayern: "Di queste cose se ne occupa il mio agente. La cosa più importante ora per me è la preparazione ai Mondiali. Non sto pensando ad altro".