Lewandowski nella storia: a segno in tutte e 9 le prime giornate di Bundes

Autore del provvisorio 2-0 nel match di questo pomeriggio tra Bayern Monaco e Union Berlino, Robert Lewandowski è diventato il primo calciatore a segnare in tutte e nove le prime giornate di Bundesliga. Il bomber polacco, già autore di 19 centri in 14 partite in quest'avvio di stagione, va in gol così da ben 13 gare consecutive.

9 - Robert #Lewandowski is the first player in #Bundesliga histopry to score in each of the first 9 matches. Unstoppable. #FCBFCU

