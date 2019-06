Leyton Orient, scomparso il tecnico Edinburgh: aveva 49 anni

Una tragedia ha colpito il mondo del calcio. Oggi è infatti scomparso il tecnico del Leyton Orient Justin Edinburgh, di soli 49 anni. L’allenatore aveva subito un arresto cardiaco lo scorso lunedì: “Abbiamo il cuore completamente spezzato per questa tragedia - ha detto il presidente dell’orientamento Nigel Travis -. Tutti nostri pensieri e il nostro amore sono per la famiglia di Edinburgh”.

It is with profound and utmost sadness that Leyton Orient announces its manager Justin Edinburgh has passed away.#LOFC #OnlyOneOrient

— Leyton Orient (@leytonorientfc) 8 giugno 2019