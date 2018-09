Lichtsteiner: "Non abituato alla panchina. EL? Alla Juve volevamo tutto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stephan Lichtsteiner, difensore dell'Arsenal, ha parlato prima della gara contro il Vorskla, spiegando il suo primo approccio con il calcio inglese. "Non sono frustrato ma, certamente, non sono abituato a stare in panchina più di tre partite di fila. È una situazione nuova anche per me e sono curioso di come posso gestirla. Sono qui per lavorare, migliorare con la squadra e penso che siamo sulla buona strada. Una cosa che ho imparato, alla Juventus, è avere rispetto per ogni competizione. Negli ultimi 4-5 anni abbiamo provato a giocare per tutti i trofei, anche la Coppa Italia, con il miglior team possibile".