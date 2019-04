© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' terminato 0-0 il primo tempo del big match del Camp Nou tra Barcellona e Atletico Madrid. La gara è stata molto equilibrata ma al 28' i colchoneros sono rimasti in dieci per l'espulsione per rosso diretto di Diego Costa che ha lasciato la sua squadra in inferiorità numerica per aver insultato pesantemente il direttore di gara Gil Manzano.