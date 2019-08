Liga, 1-1 tra Getafe e Athletic. Il Valencia perde in casa del Celta Vigo

© foto di Alterphotos/Image Sport

Nelle due gare delle 21 di Liga è finita 1-1 la sfida tra Getafe e Athletic Bilbao mentre il Valencia è stato sconfitto per 1-0 in casa del Celta Vigo. Seconda gara senza vittoria per la squadra di Marcelino, punita dalla rete di Fernandez arrivata al 15' mentre l'Athletic dopo la vittoria dell'esordio è stato fermato sull'1-1 al Coliseum e dopo la rete di Raul Garcia è arrivato il pareggio di Mata.

Di seguito il programma completo della seconda giornata di Liga:

LIGA - 2° TURNO

Venerdì 23 agosto

Granada-Siviglia 0-1

Levante-Villarreal 2-1

Sabato 24 agosto

Osasuna-Eibar 0-0

Real Madrid-Valladolid 1-1

Celta Vigo-Valencia 1-0

Getafe-Athletic Bilbao 1-1

Domenica 25 agosto

Alaves-Espanyol

Maiorca-Real Sociedad

Leganes-Atletico Madrid

Barcellona-Betis