Liga, 1-1 tra Villarreal e Atl. Madrid: la squadra di Simeone spreca tutto

Solo un pareggio per l'Atletico Madrid che spreca tutto e non va oltre l'1-1 in casa del Villarreal. La squadra di Simeone con una vittoria sarebbe potuta volare in testa alla classifica ma all'Estadio de la Ceramica i colchoneros sono passati in vantaggio al 51' con Filipe Luis ma poi sono stati raggiunti sul pari dalla rete di Mario Gaspar al 65'. Con questo punto l'Atletico Madrid sale a 16 punti e raggiunge il Siviglia mentre il Villarreal sale a quota 9 punti.

Questo il programma completo della nona giornata di Liga:

19.10 21:00 - Celta Vigo-Alaves 0-1

20.10 13:00 - Real Madrid-Levante 1-2

20.10 16:15 - Valencia-Leganes 1-1

20.10 18:30 - Villarreal-Atletico Madrid 1-1

20.10 20:45 - Barcellona-Siviglia

21.10 12:00 - Vallecano-Getafe

21.10 16:15 - Eibar-Ath. Bilbao

21.10 18:30 - Huesca-Espanyol

21.10 20:45 - Betis-Valladolid

22.10 21:00 - Real Sociedad-Girona