© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono due i finali nel turno infrasettimanale della Liga. Colpo in trasferta del Levante in casa della Real Sociedad grazie alle reti di Bardhi e Mayoral. Gol della bandiera per i padroni di casa a firma di William José.

A Valencia invece i padroni di casa pareggiano 1-1 col Siviglia, con Sobrino che risponde sul finale del match alla rete degli andalusi di Ocampos.