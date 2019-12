© foto di Insidefoto/Image Sport

Finisce con un perentorio 4-1 il match odierno del Barcellona in casa contro l'Alaves. Di Griezmann, Vidal, Messi e Suarez le reti dei calatalani, mentre il sigillo degli ospiti porta la firma di Pere Pons. Con questi tre punti i Barcellona si portano, in attesa del match del Real Madrid, in vetta alla Liga con 39 punti.