Liga, 2-1 del Valencia all'Alaves. Gara sospesa (poi ripresa) per black-out

Il Valencia supera tra le mura amiche l'Alaves e torna a respirare nella Liga. 2-1 il risultato finale del match giocato al Mestalla questo pomeriggio e valido per l'ottavo turno di campionato, momentaneamente sospeso poco dopo l'inizio dell'intervallo a causa di un black-out allo stadio: a deciderlo sono state le reti di Maxi Gomez (27') e Parejo (83'), che hanno reso vano l'1-2 finale di Lucas Perez all'89'. Ottavo posto e 12 punti in classifica per i pipistrelli, quindicesimo posto e otto lunghezze per i baschi.

Ieri

BETIS-EIBAR 1-1

Oggi

LEGANES-LEVANTE 1-2

REAL MADRID-GRANADA 4-2

VALENCIA-ALAVES 2-1

OSASUNA-VILLARREAL (21)