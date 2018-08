Liga, 2^ giornata: Leganes-Real Sociedad 2-2

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 agosto

Bundesliga al via, le outsiders: Stoccarda e Brema sognano in grande

PSG, Tuchel: "Buffon out le prossime due, Areola ha bisogno di minuti"

Barça, Alcacer al Borussia Dortmund: per la stampa catalana è tutto fatto

Tottenham, Lloris arrestato per guida in stato di ebbrezza

Bundesliga al via. Le formazioni del match di apertura Bayern-Hoffenheim

Arsenal, Emery sull'addio di Wilshere: "Cessione decisa in 15 minuti"

Getafe, il trequartista Ndockyt in prestito al Maiorca

Benfica, è fatta per Appelt Pires: al Leganes otto milioni di euro

Le pagelle del Bayern – Muller migliore in campo, difesa da rivedere

Le pagelle dell'Hoffenheim – Szalai non molla, Adams peggiore in campo

Betis, l'ex Benevento Tosca ceduto in prestito al PAOK

Valencia, Lim in Europa per riportare Guedes al Mestalla

Hoffenheim, Nagelsmann: "Non abbiamo giocato bene nel primo tempo"

Monaco, assalto finale per Henrichs: offerti 20 milioni al Bayer

Stoccarda, Kaminski in prestito al Fortuna Dusseldorf

Termina con il pareggio della Real Sociedad sul campo del Leganes il secondo anticipo della seconda giornata della Liga Spagnola. Baschi avanti di due gol nel primo tempo grazie ai sigilli di Zurutuza e Illarramendi; padroni di casa che riprendono la gara con la doppietta di El Zhar. Con questo pareggio la formazione di San Sebastian balza momentaneamente in vetta alla Liga con 4 punti in attesa dei risultati delle gare del weekend.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy