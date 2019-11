Seconda vittoria di fila per il Real Betis, che passa di misura all'Iberostar Estadi di Maiorca, trascinato dai suoi punti fermi. Il capitano, in primis, il sempreverde Joaquin. E Fekir, uno degli ultimi arrivati ma anche di più talento, che sigla il 2-1 finale. Inutile per i maiorchini la rete nel secondo tempo di Junior. La formazione di casa resta al quartultimo posto in classifica, mentre gli andalusi agganciano l'Osasuna all'undicesimo posto.

Il programma completo del 15° turno di Liga:

Venerdì

Celta Vigo-Valladolid 0-0

Sabato

13:00 Alaves - Real Madrid 1-2 (52' Sergio Ramos, 65'Perez, 69' Carvajal)

16:00 Real Sociedad - Eibar 4-1 (25' Le Normand, 35' Diop, 47' Oyarzabal, 57' Willian José, 80' Odegaard)

18:30 Maiorca - Betis 1-2

21:00 Valencia - Villarreal