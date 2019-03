Liga, 29° turno: Athletic vince in rimonta a Girona e vede l'Europa

Vittoria in rimonta dell'Athletic sul campo del Girona nell'anticipo del 29° turno di Liga. I baschi, nel girone d'andata in difficoltà e sempre vicino alla zona retrocessione, se non proprio nelle ultime tre posizioni, ora vedono addirittura la possibilità di qualificarsi in Europa League. Questo il programma e la classifica:

Stasera

GIRONA-ATHLETIC 1-2 - 37' Stuani (G), 53' Williams (A), 59' Raul Garcia (A)

Domani

GETAFE-LEGANES ore 13

BARCELLONA-ESPANYOL ore 16.15

CELTA-VILLARREAL ore 18.30

Domenica

LEVANTE-EIBAR ore 12

RAYO VALLECANO-BETIS ore 14

SIVIGLIA-VALENCIA ore 16.15

VALLADOLID-REAL SOCIEDAD ore 18.30

REAL MADRID-HUESCA ore 20.45

Classifica

Barcellona 66

Atlético 56

Real Madrid 54

Getafe 46

Alavés 44

Siviglia 43

Valencia 40

Athletic 40

Betis 39

Real Sociedad 36

Eibar 35

Girona 34

Espanyol 34

Leganés 33

Levante 31

Valladolid 29

Villarreal 29

Celta 25

Rayo Vallecano 23

Huesca 22