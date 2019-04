Liga, 30^ giornata: il Siviglia batte l'Alaves e sale in zona Europa League

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bel successo e sorpasso in classifica del Siviglia sull'Alaves. 2-0 il risultato finale grazie alle reti di Roque Mesa e Sarabia, con gli andalusi che salgono così al sesto posto, l'ultimo valido per una qualificazione europea. Vincono anche il Leganes, 1-0 in casa contro il Valladolid, e la Real Sociedad in casa contro il Betis (2-1).

I risultati della 30esima giornata di Liga:

Atletico Madrid-Girona 2-0

Espanyol-Getafe 1-1

Villarreal-Barcellona 4-4

Athletic Bilbao-Levante 3-2

Huesca-Celta Vigo 3-3

Eibar-Rayo Vallecano 2-1

Valencia-Real Madrid 2-1

Siviglia-Alaves 2-0

Leganes-Valladolid 1-0

Real Sociedad-Betis 2-1

La classifica di Liga dopo 30 giornate:

Barcellona 70

Atletico MAdrid 62

Real Madrid 57

Getafe 47

Valencia 46

Siviglia 46

Alaves 44

Athletic Bilbao 43

Real Sociedad 40

BEtis 40

Eibar 39

Leganes 39

Espanyol 35

Girona 34

Levante 32

Valladolid 30

Villarreal 30

Celta Vigo 29

Rayo Vallecano 24

Huesca 23