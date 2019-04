Liga, 30° turno: Il Real cade a Valencia. Primo tonfo dello Zidane-bis

© foto di Imago/Image Sport

Prima sconfitta del Real Madrid entrato nell'era del Zidane-bis. 1-2 a Valencia che porta i blancos a -13 dal Barcellona e -5 dall'Atlético. Non è in discussione ad ogni modo la qualificazione alla prossima Champions League. Di seguito il programma del 30° turno di Liga e la classifica:

Ieri

ATLETICO-GIRONA 2-0 - 76' Godin, 94' Griezmann

ESPANYOL-GETAFE 1-1 - 56' Borja Iglesias (E), 72' Angel (G)

VILLARREAL-BARCELLONA 4-4 - 12' Coutinho (B), 16' Malcom (B), 23' Chukweze (V), 50' Toko Ekambi (V), 62' Iborra (V), 80' Bacca (V), 90' Messi (B), 93' Suarez (B)

Stasera

ATHLETIC-LEVANTE 3-2 - 5' Yuri (A), 27' aut. Aitor Fernandez (A), 51' Roger Marti rig. (L), 89' Cabaco (L), 93' Muniain rig. (A)

EIBAR-RAYO VALLECANO 2-1 - 40' Pozo (R), 64' Charles (E), 73' Pedro Leon (E)

HUESCA-CELTA 3-3 - 14' Brais Méndez (C), 57' Iago Aspas (C), 63' Enric Gallego (H), 71' Avila (H), 73' Pulido (H), 81' Boudebouz (C)

VALENCIA-REAL MADRID 2-1 - 35' Guedes (V), 83' Garay (V), 94' Benzema (R)

Domani

SIVIGLIA-ALAVES

LEGANES-VALLADOLID

REAL SOCIEDAD-BETIS

Classifica

Barcellona 70

Atlético Madrid 62

Real Madrid 57

Getafe 47

Valencia 46

Alavés 44

Siviglia 43

Athletic 43

Betis 40

Eibar 39

Real Sociedad 37

Leganés 36

Espanyol 35

Girona 34

Levante 32

Valladolid 30

Villarreal 30

Celta 29

Rayo Vallecano 24

Huesca 23