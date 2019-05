© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si sono giocate stasera tre partite valide per la 38a e ultima giornata della Liga. Il Girona perde in casa dell'Alaves e retrocede matematicamente in Segunda Division. Erano invece già retrocesse Huesca e Rayo Vallecano. I primi lasciano la Liga con una vittoria per 2-1 sul Leganes, mentre il Rayo pareggia per 2-2 contro il Celta Vigo.

Alaves-Girona 2-1

Celta Vigo-Rayo Vallecano 2-2

Huesca-Leganes 2-1