Liga, 7^ giornata: termina 2-2 l'anticipo tra Rayo Vallecano ed Espanyol

Termina in parità l'anticipo della settima giornata di Liga spagnola tra Rayo Vallecano e l'Espanyol. Padroni di casa in vantaggio dopo soli 6 minuti con l'attaccante De Tomas, poi la reazione ospite che ribalta il risultato con Borja Iglesias (19') e Granero (nei minuti di recupero del primo tempo). Il 2-2 definitivo, invece, arriva in avvio di ripresa grazie al rigore messo a segno da Kakuta. Con il punto conquistato, l'Espanyol aggancia Alaves e Atletico Madrid a quota 11 in calssifica (alle spalle di Barcellona e Real Madrid a 13), mentre il Rayo Vallecano sale a 5 punti, a +1 sulla zona retrocessione occupata da Levante, Leganes e Huesca.

Questo il programma del 7° turno di Liga:

Rayo Vallecano-Espanyol 2-2

Real Sociedad-Valencia

Barcellona-Athletic Bilbao

Eibar-Siviglia

Real Madrid-Atletico Madrid

Huesca-Girona

Villarreal-Real Valladolid

Levante-Alaves

Real Betis-Leganes

Celta Vigo-Getafe