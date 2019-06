Liga, 800 milioni per il mercato. As in prima: "La febbre dell'oro"

"La febbre dell'oro". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna di As, secondo cui in questo mese in Spagna sono girati più di 800 milioni per la compravendita di calciatori, un record assoluto, che va oltre ad ogni altro campionato. In copertina, poi, il quotidiano piazza, su tutte, le immagini di Eden Hazard, Antoine Griezmann e Joao Felix.