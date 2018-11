Liga a rilento, le proiezioni: Siviglia campione con 76 punti, Real a 58

© foto di J.M.Colomo

In Spagna si fa un gran parlare della classifica della Liga. Dopo 13 giornate infatti al primo posto, con 26 punti, c'è il sorprendente Siviglia. Ma a stupire ancor di più è il ritmo a rilento del Barcellona e, soprattutto, del Real Madrid oggi fermo al sesto posto dietro blaugrana, Atletico, Alaves ed Espanyol (e a pari punti col Girona). E il quotidiano Marca ha cercato di fare la propria proiezione finale basandosi sulla media punti mantenuta dalle squadre in questa prima parte di stagione. Dati alla mano, il Siviglia vincerebbe il campionato con 76 punti, poco sopra il Barça a quota 73. Ma ancora una volta il dato sorprendente riguarda il Real Madrid, che se dovesse mantenere questa media chiuderebbe la stagione con soli 58 punti. Una miseria, se consideriamo come paragone gli ultimi due anni: lo scorso ha vinto il Barça con 93, stesso punteggio del Real Madrid campione nel 2016/2017.