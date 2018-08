Liga, Alavés e Betis non si fanno male nell'anticipo del secondo turno

Termina a reti inviolate la sfida del secondo turno fra Alavés e Betis. Primo punto per entrambe le squadre, reduci da due pesanti ko per 3-0. Non si sbloccano ancora i due attacchi.

Il programma

Alavés-Real Betis 0-0

Atletico Madrid-Rayo Vallecano (25/08, ore 20.15)

Valladolid-Barcellona (25/08, ore 22.15)

Espanyol-Valencia (26/08, ore 18.15)

Girona-Real Madrid (26/08, ore 22.15)

Siviglia-Villarreal (26/08, ore 22.15)

Levante-Celta Vigo (27/08, ore 20.15)

Athletic Club-Huesca (27/08, ore 22)