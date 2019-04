Liga, Alaves in crisi per l'Europa: l'Espanyol vince 2-1 e spera

© foto di José M. Diaz

In piena lotta per un posto in Europa League, l'Alaves frena ancora la sua corsa, incappando nella terza sconfitta nelle ultime quattro partite. Stavolta a Barcellona, sul campo dell'Espanyol, finisce 2-1 per i padroni di casa, passati in vantaggio con Giner Pedrosa nel primo tempo. Il raddoppio dei catalani è un autogol di Laguardia, inutile il pareggio di Calleri per l'Alaves. Tre punti all'Espanyol, ora a -4 proprio dall'Alaves. E chissà che non si cominci a sperare in un piazzamento europeo.

Il programma:

Espanyol-Alaves 2-1

Huesca-Barcellona (oggi, ore 16.15)

Atletico Madrid-Celta Vigo (oggi, ore 18.30)

Siviglia-Real Betis (oggi, ore 20.45)

Real Valladolid-Getafe (domani, ore 12)

Athletic Club-Rayo Vallecano (domani, ore 14)

Real Sociedad-Eibar (domani, ore 16.15)

Girona-Villarreal (domani, ore 18.30)

Valencia-Levante (domani, ore 20.45)

Leganes-Real Madrid (lunedì, ore 21)