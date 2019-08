© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Buona la prima in campionato per l'Atletico Madrid che al debutto ha battuto 1-0 il Getafe al Wanda Metropolitano. Decisiva la rete di Alvaro Morata, partito titolare al fianco di Joao Felix e subito in gol al 23' su assist di Trippier. Nella ripresa, dopo le espulsioni di Molina per gli ospiti e Renan Lodi per i colchoneros, sempre Morata ha sbagliato il rigore che poteva valere il raddoppio ma l'Atletico vince e conquista i primi tre punti della stagione.

LIGA - PRIMO TURNO

Athletic-Barcellona 1-0

Celta Vigo-Real Madrid 1-3

Valencia-Real Sociedad 1-1

Maiorca-Eibar 2-1

Leganes-Osasuna 0-1

Villarreal-Granada 4-4

Alaves-Levante 1-0

Espanyol-Siviglia 0-2

Real Betis-Real Valladolid 1-2

Atletico Madrid-Getafe 1-0