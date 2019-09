© foto di Insidefoto/Image Sport

Gareth Bale aveva un piede e mezzo in Cina qualche settimana fa, invece poi ha cambiato idea, ha rifiutato l'offerta ed è rimasto al Real Madrid. Per fortuna di Zinedine Zidane. Stasera, nel posticipo di Liga contro il Villarreal, è lui a tenere a galla le Merengues, rimontando il vantaggio del Submarino Amarillo per due volte: nel primo tempo il gol di Moreno, nella ripresa quello di Gomez. All'Estadio de la Ceramica finisce 2-2, per il Real una partita riacciuffata nel finale e il secondo pareggio consecutivo. I punti di distanza dall'Atletico sono già quattro.

IL PROGRAMMA DELLA 3^ GIORNATA

Ieri:

Siviglia-Celta Vigo 1-1

Athletic Bilbao-Real Sociedad 2-0

Oggi:

Getafe-Alaves 1-1

Levante-Valladolid 2-0

Betis-Leganes 2-1

Domani:

Valencia-Maiorca 2-0 (43' rig e 57' rig Parejo)

Atletico Madrid-Eibar 3-2

Espanyol-Granada 0-3

Villarreal-Real Madrid 2-2