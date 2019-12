Liga, ancora un pareggio per il Valencia: col il Valladolid finisce 1-1

© foto di Pietro Mazzara

Dopo il pareggio contro il Real Madrid, è arrivato un altro stop per il Valencia che non è andato oltre l'1-1 in casa del Valladolid. Dopo un primo tempo molto equilibrato, è arrivato dei padroni di casa all'83' con Guardiola ma nell'ultimo minuto di recupero gli ospiti hanno pareggiato con Vallejo. Con questo pareggio il Valladolid sale a 20 punti mentre il Valencia a quota 28.

LIGA - GIORNATA 18

Eibar-Granada 3-0

Maiorca-Siviglia 0-2

Barcellona-Alavaes 4-1

Villarrela-Getafe 1-0

Valladolid-Valencia 1-1

Domenica 22 dicembre

12.00 Leganes-Espanyol

14.00 Osasuna-Real Sociedad

16.00 Betis-Atl. Madrid

18.30 Levante-Celta Vigo

21.00 Real Madrid-Athletic Bilbao