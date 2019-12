© foto di Alterphotos/Image Sport

Vittoria in rimonta per il Levante, che conclude sotto il primo tempo in casa contro il Celta Vigo, a segno con l'esperto Iago Aspas, risolvendo però la pratica nella ripresa grazie ad una super doppietta di Roger e al gol finale dell'ex blanco Borja Mayoral. La squadra di Valencia rimane così a ridosso delle posizioni europee, anche se non ancora dentro, mentre i galiziani continuano ad occupare la zona retrocessione, in terzultima piazza. Chiude il programma il Real Madrid stasera contro l'Athletic.

LIGA - GIORNATA 18

Eibar-Granada 3-0

Maiorca-Siviglia 0-2

Barcellona-Alavaes 4-1

Villarrela-Getafe 1-0

Valladolid-Valencia 1-1

Domenica 22 dicembre

Leganes-Espanyol 2-0

Osasuna-Real Sociedad 3-4

Betis-Atl. Madrid 1-2

Levante-Celta Vigo 3-1

21.00 Real Madrid-Athletic Bilbao