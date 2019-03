© foto di J.M.Colomo

Come spesso accade, ma soprattutto è accaduto continuativamente in questi anni, quando gioca il Barcellona spesso e volentieri si assiste ad uno show del fenomeno Leo Messi. E anche la sfida di questa sera in casa del Real Betis non ha fatto eccezione, dato che i blaugrana hanno piegato gli andalusi sull'1-4 grazie anche e soprattutto ad una tripletta dell'argentino. Di Suarez il quarto gol blaugrana, Betis andato invece in gol con Loren.

Questo il programma completo del 28° turno di Liga:

Venerdì

21:00 Real Sociedad-Levante 1-1

Sabato

13:00 Huesca-Alaves 1-3

16:15 Real Madrid-Celta Vigo 2-0

18:30 Ath. Bilbao-Atl. Madrid 2-0

20:45 Leganes-Girona 0-2