Liga, Barcellona a valanga: vittoria per 5-2 sul Valencia

Vittoria per il Barcellona nel match giocato stasera contro il Valencia, gara valida per la 4a giornata della Liga. I blaugrana si sono imposti per 5-2 sui rivali, dando vita a una partita scoppiettante. Per la formazione di Valverde in gol Fati, De Jong, Pique e Suarez (doppietta). Inutili per gli avversari le reti di Gameiro e Maxi Gomez. Il Barça si porta al quarto posto, alle spalle di Atletico, Real Madrid e Athletic Bilbao.

Questo il programma completo della 4^ giornata:

GIA' GIOCATE

Maiorca-Athletic Bilbao 0-0

Real Madrid-Levante 3-2

Leganes-Villarreal 0-3

OGGI

Real Sociedad-Atletico Madrid 2-0

Barcellona-Valencia 5-2

DOMANI:

ore 12.00: Eibar-Espanyol

ore 14.00: Alaves-Siviglia

ore 16.00: Celta Vigo-Granada

ore 18.30: Valladolid-Osasuna

ore 21.00: Betis-Getafe