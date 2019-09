Liga, Barcellona ancora ko: il Granada vince 2-0 e vola in testa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il campionato spagnolo continua a riservare grandi sorprese. Dopo lo stop dell'Atletico Madrid, è arrivata la sconfitta del Barcellona, la seconda in cinque giornate, che è stato battuto 2-0 di un Granada che in attesa del Siviglia, impegnato domani contro il Real Madrid, è balzato in testa alla classifica. I padroni di casa sono passati in vantaggio dopo appena due minuti dall'inizio della gara con la rete di Azeer e hanno raddoppiato nella ripresa con il rigore trasformato da Vadillo. Con questo successo il Granada sale a 10 punti e raggiunge il Siviglia, mentre il Barcellona resta a quota 7.

Questo il programma completo del 5° turno di Liga:

Venerdì

Osasuna-Betis 0-0

Sabato

Villarreal-Valladolid 2-0

Levante-Eibar 0-0

Atl.Madrid-Celta Vigo 0-0

Granada-Barcellona 2-0